Seguridad
19 ago 2025 , 17:34

La audiencia de formulación de cargos por la muerte de Fernando Villavicencio será el 26 de agosto

Por este caso son investigados José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo. La diligencia se realizará en el noveno piso del Complejo Judicial Norte.

   
    Fernando Villavicencio en el Pleno del Parlamento, el 4 de marzo de 2023. ( Flickr de la Asamblea Nacional )
La audiencia de formulación de cargos para procesar a José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo por el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, se realizará a las 08:40 del martes 26 de agosto de 2025.

Lo notificó la Función Judicial como parte del juicio número 17294-2025-00782. La diligencia será en el noveno piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en la parroquia de Iñaquito, en el hipercentro de la capital.

Ayer, la fiscal Ana Hidalgo pidió a un juez que convoque a Aleaga, Jordán, Salcedo y Serrano a la audiencia de formulación de cargos en su contra como presuntos autores intelectuales del crimen.

El Ministerio Público bautizó a este caso como Magnicidio FV, y como ha hecho con otras investigaciones, creó un logotipo identificar el mismo.

En un comunicado, Fiscalía indicó que buscará imputar a los cuatro señalados porque tiene una "minuciosa investigación (...) respaldada en sólidos elementos de convicción que permiten presumir la participación de estas personas -en calidad de autores intelectuales-" en el magnicidio de Fernando Villavicencio.

Durante la investigación previa, también se divulgó el nombre del exvicepresidente Jorge Glas, pero a la final este no será vinculado al caso Magnicidio FV.

Le puede interesar: Caso Villavicencio: autores intelectuales aún impunes a dos años del crimen

Las hijas de Villavicencio piden que el caso no quede impune

Las hijas del excandidato presidencial, Amanda y Tamia Villavicencio, emitieron un comunicado, la tarde de este lunes 18 de agosto de 2025.

Amanda dijo que desde las estructuras criminales se buscó asesinar la memoria y reputación de su papá de forma reiterada. Además, se ha sumado un despliegue de amenazas y acoso, por parte de la maquinaria de comunicación que tienen a su servicio, en contra de su familia y quienes siguen la lucha de Fernando Villavicencio.

Destacaron que al fin se convoca a la audiencia de juzgamiento contra los posibles autores intelectuales. Recordaron lo que dijo su padre: "si algo le ocurría, la responsabilidad recaería sobre estos sujetos y la tienda delincuencial a la cual representan". También que había denunciado a cuatro asambleístas del correísmo y uno del Partido Social Cristiano (PSC), "que habrían planificado un atentado tipo sicariato en su contra".

Le puede interesar: Alias Invisible, sentenciado por el asesinato de Fernando Villavicencio, suma seis años de cárcel por tráfico de drogas

