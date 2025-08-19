La audiencia de formulación de cargos por la muerte de Fernando Villavicencio será el 26 de agosto

La audiencia de formulación de cargos para procesar a José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo por el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, se realizará a las 08:40 del martes 26 de agosto de 2025.

Lo notificó la Función Judicial como parte del juicio número 17294-2025-00782. La diligencia será en el noveno piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en la parroquia de Iñaquito, en el hipercentro de la capital.

Ayer, la fiscal Ana Hidalgo pidió a un juez que convoque a Aleaga, Jordán, Salcedo y Serrano a la audiencia de formulación de cargos en su contra como presuntos autores intelectuales del crimen.

El Ministerio Público bautizó a este caso como Magnicidio FV, y como ha hecho con otras investigaciones, creó un logotipo identificar el mismo.

En un comunicado, Fiscalía indicó que buscará imputar a los cuatro señalados porque tiene una "minuciosa investigación (...) respaldada en sólidos elementos de convicción que permiten presumir la participación de estas personas -en calidad de autores intelectuales-" en el magnicidio de Fernando Villavicencio.

Durante la investigación previa, también se divulgó el nombre del exvicepresidente Jorge Glas, pero a la final este no será vinculado al caso Magnicidio FV.

