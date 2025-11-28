Un ataque armado dejó dos heridos en Quitumbe, sur de Quito

Un ataque armado en Quitumbe, sur de Quito, dejó dos personas heridas la tarde del jueves 27 de noviembre.

En un parte policial se detalla que aproximadamente a las 15:30, un sujeto que se movilizaba en una motocicleta disparó en reiteradas ocasiones en contra de dos hombres que se encontraban en la calle Leonidas Dubles.

Los hombres son de nacionalidad colombiana. Uno de ellos resultó gravemente herido y fue llevado en estado crítico a un hospital.

Mientras que el segundo fue llevado a un centro de salud, pues se encontraba estable.

Las autoridades recogieron en el sitio al menos unos siete indicios balísticos. Algunos de los disparos quedaron evidenciados en la pared de una casa.

La Policía Nacional investiga este hecho violento en el sur de Quito.

