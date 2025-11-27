Seguridad
Quito es la segunda ciudad con más denuncias de extorsión de Ecuador

En lo que va del año se han registrado más de 1 300 casos.

   
Fabiola Santana
Cuando se habla de extorsión o vacunas, muchos piensan en la costa, pero quito se ha convertido en la segunda zona con más denuncias de este delito en el país.

Según datos oficiales, hasta el 21 de noviembre se registraron en la capital 1 327 casos de extorsión, cifra alta, aunque representa una reducción del 45,9 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, que cerró con más de 2 500 denuncias.

La Unidad Nacional Antisecuestros de la policía, UNASE, también reporta 255 casos de secuestro en Quito. Esto significa un 13,6 % menos que en 2024, que terminó con 320 denuncias.

Expertos en seguridad señalan que detrás de estos delitos está el grupo criminal los Lobos, cuya presencia se ha fortalecido en todos distritos de la ciudad.

Lea: 1 822 secuestros y 6 787 extorsiones se registran en lo que va de 2025 en Ecuador

"Desde el proceso de fragmentación criminal, muchas de esas redes más pequeñas, sobre todo que funcionaban en contexto de barrios, súmale a eso, por ejemplo, Colón Pico y toda la estructura que tenías de Mama Lucha y su familia, fueron cohesionadas dentro del grupo criminal los Lobos".

Ellos controlan actividades criminales en los distritos Nanegal, Eugenio Espejo y Tumbaco. También operan en la delicia con la mafia Colón Pico y los Ñetas; en calderón con los Tiguerones; en Manuela Sáenz con la facción Colón Pico menores; en Eloy Alfaro con los Tiguerones, los Ñetas y los Pikas; en Quitumbe con los Ñetas; y en el Los Chillos con el grupo C4.

La Policía asegura tener identificados a los principales cabecillas de estas organizaciones. Algunos están presos y otros tienen órdenes de captura.

En el operativo más reciente contra estas redes se ejecutó hace un mes, se detuvo a alias Gordo Arturo y a 17 integrantes de los Lobos, responsables, según la policía, de extorsiones, robos y asesinatos.

Le puede interesar: "Temí por mi vida": Tomás Delgado revela que cerró su negocio tras ser víctima de vacunadores

Pese a las operaciones, la presencia de estas bandas es una amenaza que aún no está controlada.

