Quito es la segunda ciudad con más denuncias de extorsión de Ecuador

Cuando se habla de extorsión o vacunas, muchos piensan en la costa, pero quito se ha convertido en la segunda zona con más denuncias de este delito en el país.

Según datos oficiales, hasta el 21 de noviembre se registraron en la capital 1 327 casos de extorsión, cifra alta, aunque representa una reducción del 45,9 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, que cerró con más de 2 500 denuncias.

La Unidad Nacional Antisecuestros de la policía, UNASE, también reporta 255 casos de secuestro en Quito. Esto significa un 13,6 % menos que en 2024, que terminó con 320 denuncias.

Expertos en seguridad señalan que detrás de estos delitos está el grupo criminal los Lobos, cuya presencia se ha fortalecido en todos distritos de la ciudad.

