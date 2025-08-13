Así funciona el gemeleo, la modalidad en el que delincuentes clonan vehículos en Ecuador

En Guayaquil preocupa la presencia de los vehículos clonados, conocidos como gemeleados como lo determina la Policía.

Son automotores robados que son modificados para aparentar legalidad: se altera el número de chasis, se cambian las placas, el color o cualquier rasgo que permita confundirlos con otro carro del mismo modelo y año.

Según la Policía, estos vehículos se usan para cometer delitos. "Para realizar robos o secuestros", mencionó Jefferson Yecela, jefe policial del distrito Suburbio.

Los carros también se venden en el mercado informal a precios bajos. El pasado 4 de agosto, en un operativo en el suroeste de la ciudad y gracias a cámaras del ECU 911, la Policía recuperó dos autos con estas características: uno circulaba con placas adulteradas y el mismo color.

El afectado conoció el plagio de su vehículo al recibir una multa que, al revisarla, correspondía a un auto casi idéntico al suyo.

"Las multas registran desde a mediados del año anterior en Chone, Portoviejo y en la ciudad de Guayaquil y superan más de los USD 2 000", dijo Andrés Mendina, jefe policial del distrito Portete.

Por su parte, la ATM señaló a Televistazo que estos casos se detectan durante operativos con la Policía Judicial, pero al ser un delito se debe investigarse en la Fiscalía.

"Para que la fiscalía de actuaciones administrativas investigue, realice pericias y luego de eso dicte una resolución mediante la cual dispone la baja en la placa, la emisión de una nueva placa y obviamente si se han generado multas, la anulación de las multas respectivas", mencionó el Vocero Edgar Lupera.

Las autoridades recomiendan denunciar de inmediato si es víctima de gemeleo, es decir, que han clonado su carro.