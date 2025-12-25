Cuatro personas fueron asesinadas en las primeras horas del 25 de diciembre en Guayaquil

Jeremy B., de 16 años, falleció a las 01:00 del 25 de diciembre de 2025 en el noroeste de Guayaquil. El adolescente recibió disparos en la cabeza y su familia intentó trasladarlo hasta el hospital de Monte Sinaí.

Casi a la par, pero en el sector de la Martha de Roldós, sicarios acribillaron a un hombre en la avenida Juan Tanca Marengo, cerca a una empresa de gaseosas. La Policía investigó esos dos crímenes y otros dos más reportados en las primeras horas de Navidad en la urbe.