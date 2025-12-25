Seguridad
25 dic 2025 , 10:24

Cuatro personas fueron asesinadas en las primeras horas del 25 de diciembre en Guayaquil

Una de las víctimas era un adolescente de 16 años, que murió en los exteriores del hospital de Monte Sinaí, en el noroeste.

   
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
Jeremy B., de 16 años, falleció a las 01:00 del 25 de diciembre de 2025 en el noroeste de Guayaquil. El adolescente recibió disparos en la cabeza y su familia intentó trasladarlo hasta el hospital de Monte Sinaí.

Casi a la par, pero en el sector de la Martha de Roldós, sicarios acribillaron a un hombre en la avenida Juan Tanca Marengo, cerca a una empresa de gaseosas. La Policía investigó esos dos crímenes y otros dos más reportados en las primeras horas de Navidad en la urbe.

Según información a la que accedió Ecuavisa.com, otros dos asesinatos ocurrieron en Guayacanes donde un hombre de 47 años recibió 11 disparos y en Pascuales, donde murió un joven de 25 años.

Las muertes violentas ocurrieron casi un día después de un megaoperativo ejecutado por las autoridades en la ciudad. Según cifras de la Policía, entre enero y el 25 de diciembre de 2025 se reportan casi 3 000 asesinatos en Guayaquil, Durán y Samborondón.

Por ahora, no hay sospechosos detenidos. Las unidades especializadas continúan investigando los casos.

