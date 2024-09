En el bloque 2 de este sector del noroeste del Puerto Principal, dos hombres fueron acribillados la madrugada de este miércoles mientras caminaban por una calle de tierra. Ambos intentaron huir, pero fueron alcanzados por los proyectiles.

Uno de los cadáveres quedó tirado junto a una iglesia y el otro a unos 100 metros, en la bajada de un cerro.

Lea también: Un hombre fue acribillado en el ingreso de un gimnasio en el sur de Guayaquil

Según información preliminar, los sicarios dispararon unas 40 veces contra los hombres.

La policía indicó que las víctimas no residían por la zona y que no portaban documentos, por lo que no pudieron ser identificados. Por otra parte, las autoridades investigan si este hecho violento está relacionado con la disputa de territorio entre dos grupos terroristas que operan en Flor de Bastión.