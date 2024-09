Un hombre fue acribillado en el ingreso de un gimnasio en el sur de Guayaquil

Cinco personas fueron asesinadas la noche de este lunes 2 de septiembre en cuatro sectores de Guayaquil, cantón donde se registran más de 1 135 homicidios en este año, según datos de la empresa pública Segura EP.

En orden cronológico, el primer caso ocurrió antes de las 19:00 en la ciudadela Coviem, en el sur de la ciudad. Un hombre fue asesinado en el ingreso a un gimnasio.

Una cámara de videovigilancia captó a cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Ellos interceptaron el auto en el que se transportaba la víctima. El hombre iba en la parte trasera del carro y, en un intento por escapar, saltó del auto.

El conductor del vehículo huyó del sitio y el individuo corrió hasta el ingreso del gimnasio donde fue alcanzado por los sicarios. Su cuerpo quedó tirado en una escalera.

La policía acudió al sitio para levantar indicios y recoger el cuerpo, que fue trasladado a la morgue en un vehículo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Hasta las 06:30 de este martes no se había informado de algún detenido por este caso.

El siguiente crimen sucedió pasadas las 19:00 en la intersección entre la avenida Quito y la calle Francisco Segura. La víctima fue el conductor de un auto quien recibió 14 tiros. Los proyectiles atravesaron ventanas y parabrisas. El hombre terminó estrellándose contra un poste semaforizado.

Horas después, en la cooperativa Luz de América, perteneciente al sector de la Isla Trinitaria (sur de la urbe), un hombre fue acribillado cuando caminaba por esa zona. El fallecido no residía en el barrio y no portaba documentos, por lo que no pudo ser identificado.