Seguridad
22 dic 2025 , 06:11

Un hombre fue acribillado mientras caminaba por el sur de Guayaquil

La víctima fue interceptada entre las calles Tulcán y Sedalana y recibió al menos diez balazos. Los atacantes huyeron en motocicleta.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un hombre fue asesinado la noche de este domingo 21 de diciembre en el sur de Guayaquil. El crimen ocurrió alrededor de las 19:30, en la intersección de las calles Tulcán y Sedalana.

Según relataron moradores del sector, la víctima caminaba por la zona cuando fue interceptada por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Los atacantes le dispararon en al menos diez ocasiones y luego huyeron del lugar.

Lea también: Un ataque armado deja al menos un hombre asesinado en una picantería en el norte de Guayaquil

Los vecinos indicaron que escucharon cerca de diez detonaciones y, al salir de sus viviendas, encontraron el cuerpo del hombre tendido sobre la calzada, mientras los agresores escapaban a bordo de una moto. De inmediato, dieron aviso a la Policía Nacional.

Minutos después, uniformados acudieron al sitio y cerraron la intersección para permitir el trabajo del personal de Criminalística. Junto al cadáver se hallaron restos de bala, que fueron recogidos como parte de las evidencias. Sin embargo, las autoridades no precisaron el número exacto de proyectiles, ya que no se pronunciaron ante los medios de comunicación.

Revise además: Asesinato de Mario Pineida: cámara captó el ataque de los sicarios

Posteriormente, familiares de la víctima llegaron al lugar y dialogaron con los agentes. Además, la Policía revisó las cámaras de seguridad del sector para intentar establecer la ruta de escape de los sicarios.

El levantamiento del cuerpo se realizó cerca de las 21:00.

Temas
Asesinatos
Guayaquil
Noticias
Recomendadas