Seguridad
20 nov 2025 , 06:27

Una guía penitenciaria fue asesinada en Esmeraldas

La mujer circulaba en una motocicleta por la vía Carlos Concha e iba a su casa tras haber cumplido su jornada laboral

   
  • Una guía penitenciaria fue asesinada en Esmeraldas
    El crimen ocurrió pasadas las 18:00 afuera de un motel. La víctima fue identificada como Katya Villarial Macías y tenía 25 años.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Una guía penitenciaria fue asesinada en la ciudad de Esmeraldas este miércoles 19 de noviembre. Según información policial, la mujer circulaba en una motocicleta por la vía Carlos Concha e iba a su casa tras haber cumplido su jornada laboral, sin embargo, fue interceptada por dos sicarios que también se transportaban en una moto.

El crimen ocurrió pasadas las 18:00 afuera de un motel. La víctima fue identificada como Katya Villarial Macías y tenía 25 años. La mujer había trabajado como agente de seguridad penitenciaria desde el 2022.

Lea también: Esmeraldas: dos adolescentes fueron asesinados en el cantón Rioverde

Agentes de Dinased, Criminalística y Fiscalía acudieron al sitio para recoger el cuerpo y levantar otros indicios. En la escena se halló ocho restos de bala. Los uniformados decomisaron además la moto en que se transportaba la mujer y un celular.

El hecho violento conmocionó a residentes y trabajadores de la zona, quienes salieron para intentar ayudar a la víctima.

Revise además: Dos hombres fueron hallados muertos en la cárcel de Esmeraldas un día después de ser capturados

Temas
Asesinatos
guía penitenciaria
Esmeraldas
Noticias
Recomendadas