La aplicación del ECU 911 permite reportar emergencias en tiempo real: ¿cómo funciona?

La app ECU 911 es una <b>herramienta tecnológica</b> gratuita que se usa como un mecanismo adicional para reportar emergencias en tiempo real y advertir sobre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/estudiantes-protagonizan-violenta-pelea-plena-via-publica-ciudad-carmen-manabi-OA10235139 target=_blank>incidentes y emergencias</a>. El objetivo, aseguran, <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/educacion-protocolo-identidad-genero-escuelas-EE10362363 target=_blank></a>