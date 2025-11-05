Seguridad
La aplicación del ECU 911 permite reportar emergencias en tiempo real: ¿cómo funciona?

El ECU 911 pidió a los usuarios utilizar la línea 9-1-1 en casos de extrema urgencia y optar por la aplicación para otras eventualidades.

   
    La aplicación está disponible para los dispositivos iOs y Apple.( Captura de pantalla )
La app ECU 911 es una herramienta tecnológica gratuita que se usa como un mecanismo adicional para reportar emergencias en tiempo real y advertir sobre incidentes y emergencias. El objetivo, aseguran, es salvar vidas. ¿Cómo se utiliza?

El primer paso es descargar la app en el celular. Luego debe ingresar sus datos: nombre, cédula, dirección, tipo de sangre y alergias. La información es confidencial.

El aplicativo tiene cuatro categorías:

  • Policía (violencia, robos, disparos, drogas, libadores, etc.)
  • Tránsito (atropello, choque, volcamiento, conductor en estado etílico)
  • Salud (paro cardíaco, embarazo, dificultad respiratoria, intoxicación, epilepsia, quemaduras)
  • Bomberos (incendios, rescate, fuga de gas, inundación)

    • Luego está la subcategoría y, por medio del GPS del celular, la ayuda policial llegará al lugar. El ECU 911 destacó que la mayoría de casos atendidos corresponden a violencia intrafamiliar; incluso han evitado femicidios.

    Las personas que sufren algún tipo de agresión pueden utilizar este botón de pánico sin que su agresor sepa que está pidiendo ayuda. Es una alerta silenciosa porque el agente del ECU 911 no devuelve la llamada. Lo mismo sucede tras reportar personas armadas, invasión a domicilio o secuestros. En accidentes de tránsito sí se devuelve la llamada.

    ¿Cómo reportar emergencias?

    La aplicación permite reportar emergencias en tiempo real, utilizando la ubicación del dispositivo móvil. El ECU 911 pidió llamar a la línea de atención en casos de urgencia.

    Las categorías disponibles son: Seguridad Ciudadana, Tránsito y Movilidad, Gestión Sanitaria y Gestión de Siniestros. En cada una hay una lista de incidentes que se reportan según el caso. Luego de llenar sus datos personales, seleccione el tipo de emergencia y será enviado directamente a la Sala Operativa del ECU 911.

    Puede ser utilizada incluso por personas con discapacidad. La ‘app’ posee características tecnológicas inclusivas que la hacen más accesible y eficiente para quienes tienen alguna situación que necesite auxilio oportuno.

    El aplicativo del ECU 911 no usa publicidad y su interfaz es amigable e intuitiva.

