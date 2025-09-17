Seguridad
Una amenaza de explosivo se registró en exteriores de la Unidad Judicial Valdivia Sur, Guayaquil

La zona fue acordonada por la Policía y hay un cierre vial.

   
    Policías atienden el evento y acordonan el área.( Tomada de la cuenta de X @Oswaldo23s )
Una amenaza de explosivo se registró la tarde de este miércoles 17 de septiembre en los exteriores de la Unidad Judicial Valdivia Sur, en Guayaquil.

En el sitio, agentes de la Unidad Antiexplosivos encontraron una funda negra que supuestamente contenía el material explosivo.

Un uniformado con la protección debida manipulaba la funda a fin de determinar si correspondía a un explosivo y anularlo para que no genere daños.

La Policía Nacional acordonó el perímetro, por lo que hubo cierres viales en la avenida 25 de Julio y Puyo. La ATM sugirió tomar como ruta alterna la avenida Domingo Comín.

El cierre vial produjo una fuerte congestión vehicular.

