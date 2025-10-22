Caso Efraín Fuerez: Alto oficial militar reconoce uso excesivo de la fuerza durante paro nacional

Este martes en la Asamblea Nacional, el jefe operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Dávila, reconoció que lo que se ve en el video de la muerte de Efraín Fuerez, en el marco de la protesta indigena en el cantón Cotacachi de Imbabura, no fue uso progresivo de la fuerza.

"Nunca he recibido una orden, ni he dado una orden de que salgan a violentar. Esto sí es violentar, esto no es de uso progresivo de la fuerza, porque excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza" comentó en la Comisión de Soberanía Integral.

Desde el lado judicial no hay procesados penalmente. Para ello se debe reconocer a quienes aparecen en el video de cámaras de seguridad el 29 de septiembre, cuando Fuerez fue herido con proyectiles y militares golpean a quien buscaba protegerlo.

La organización de derechos humanos Inredh informó a Ecuavisa que la Fiscalía ha solicitado en reiteradas ocasiones la información del personal militar que intervino ese día. No se la ha remitido. Lo mismo con las grabaciones de las camaras de seguridad.

Les precupa la demora en entrega de los registros a pesar de la obligación que tienen las instituciones del Estado de entregar lo solicitado por la Fiscalía.

Otra investigación que avanza a paso lento es la muerte de José Guamán. Ambas como uso ilegitimo de la fuerza que podría tomar el rumbo de ejecución extrajudicial, aunque eso dependerá de las conclusiones a las que llgue la Fiscalía.