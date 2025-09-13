Seguridad
13 sep 2025 , 16:30

Alias Topo, lugarteniente de alias Fito, es capturado en Tena y Ecuador buscará su extradición

El sujeto también es requerido por la justicia estadounidense.

   
  • Alias Topo, lugarteniente de alias Fito, es capturado en Tena y Ecuador buscará su extradición
    Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, fue capturado este sábado 13 de septiembre en Tena, provincia de Napo.( Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, fue capturado este sábado 13 de septiembre en Tena, provincia de Napo. El sujeto, identificado como un objetivo de alto valor por parte de las autoridades ecuatorianas, fue aliado de José Adolfo Macías Villamar (alias Fito) y también es requerido por la justicia estadounidense.

Peñafiel ha enfrentado procesos judiciales por asociación ilícita, secuestro extorsivo y tráfico de armas de fuego. Además, en julio pasado fue sentenciado en ausencia por el asesinato de un policía en Lago Agrio, Sucumbíos. Aquel crimen fue cometido en mayo de 2024, cuando el agente iba a su trabajo.

Lea también: Alias Topo, cómplice de alias Fito, fue sentenciado por el asesinato de un policía en Lago Agrio

Alias Topo había sido capturado en marzo de 2025 por tenencia ilegal de armas, pero un un juez declaró nulo el proceso y Peñafiel salió de prisión en junio. Sin embargo, el sujeto ya había estado detenido desde 2017 hasta 2022 cumpliendo condenas por secuestro y asociación ilícita en la Cárcel Regional de Guayaquil. Fue ahí donde conoció a Macías Villamar, quien fue cabecilla de la organización criminal Los Choneros.

Peñafiel fungió como cabecilla de Los Choneros y subalterno de alias Fito en Sucumbíos y otros territorios de la región amazónica.

Tras la captura y extradición a Norteamérica de alias Fito, la Justicia de Estados Unidos emitió una acusación suplementaria del caso en su contra e incluyó a alias Topo y a Francisco Bermúdez, alias Churrón, considerados los dos principales lugartenientes del jefe de Los Choneros.

Bemúdez está prófugo. Fugó mientras estaba internado en el Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil.

'Fito', 'Topo' y 'Churrón' fueron señalados como integrantes de una estructura criminal transnacional que operaba desde Ecuador con conexiones directas hacia Norteamérica.

La Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una ampliación del expediente de 13 páginas en el que detalla las actividades ilícitas de los nuevos acusados. Según el documento, 'Topo' y 'Churrón' no solo coordinaban rutas internacionales de tráfico de cocaína hacia EE. UU., sino que también estaban involucrados en asesinatos, amenazas, contrabando de armas y lavado de activos. La acusación los sitúa como piezas clave en el engranaje violento que dirigió alias Fito.

Revise además: Estados Unidos suma a alias Topo y alias Churrón al proceso contra Fito

Este sábado, tras la captura de alias Topo, el ministro del Interior, John Reimberg, escribió: "Fito, ahí te enviamos compañía para que no te sientas solo". En un rueda de prensa en Guayaquil, el funcionario confirmó que el Gobierno Nacional buscará que 'Topo' sea extraditado a EE. UU. Mientras tanto, será trasladado a la cárcel La Roca, en Guayaquil.

El ministro del Interior, John Reimberg, ofreció una rueda de prensa en Guayaquil.
El ministro del Interior, John Reimberg, ofreció una rueda de prensa en Guayaquil. ( Policía Nacional )

El pasado 4 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció desde Quito que su país había designado a Los Choneros y también a Los Lobos, actualmente la banda criminal más grande de Ecuador, como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Temas
alias Fito
José Adolfo Macías Villamar
Napo
Tena
Noticias
Recomendadas