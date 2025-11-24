Seguridad
La historia de alias Gordo Tacuri: el cabecilla criminal asesinado que se cambió de Los Choneros a Los Lobos

La Policía anunció la captura Emilio Fabricio Tacuri Cherres, alias Gordo Tacuri, en marzo de 2025. Sin embargo, en el sistema judicial nunca hubo evidencia que un juez conoció su detención.

   
    Foto tomada de la cuenta del Ministerio del Interior cuando se anunció la captura de alias Gordo Tacuri. Imagen mejorada con inteligencia artificial, al remover el texto puesto.( Ministerio del Interior )
Emilio Fabricio Tacuri Cherres, alias Gordo Tacuri, fue asesinado en la provincia de Cotopaxi el pasado sábado 22 de noviembre mientras compraba repuestos automotrices en el cantón La Maná.

El hombre, que era categorizado por la fuerza pública como objetivo de mediano valor, gozaba de libertad pese a que la Policía y el Ministerio de Interior anunciaran su captura en marzo de 2025, en el cantón manabita Pichincha.

Sin embargo, en el sistema de consulta de procesos del Consejo de la Judicatura, nunca hubo evidencia que un juez conoció aquella detención. Es decir, no habría enfrentado una audiencia de formulación de cargos con la cual se habría podido ordenar su encarcelación.

Entonces, el hombre era identificado como un integrante de Los Choneros, específicamente de la facción Los Águilas en el perfil costero de Guayas. La Policía lo relacionaba con casos de narcotráfico y extorsión.

Sin embargo, en el parte policial de su muerte, alias Gordo Tacuri fue denominado como integrante de la principal banda rival: Los Lobos.

Una fuente policial comentó que hubo una disputa entre Tacuri y otro cabecilla de Los Choneros llamado alias 4K. Después de enterarse de la muerte de otra antisocial con relevancia en esa estructura, conocido como alias Cachete, se cambió al bando a Los Lobos.

En medio de esa pelea, se cree que alias Gordo Tacuri ordenó la masacre de El Empalme en el mes de julio, que dejó 17 muertos.

Ua semana antes hubo una masacre en General Villamil Playas que dejó 11 muertos, que también se atribuyó a la disputa entre Choneros y Lobos.

