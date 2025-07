José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, no enfrentará una cadena perpetua por los siete cargos en su contra en Estados Unidos, como inicialmente informó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

En la sentencia de extradición emitida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) consta que Ecuador le pidió una serie de garantías a la nación norteamericana para poder entregarlo.

Una de ellas es que no pueda recibir una posible cadena perpetua, una medida que no está prevista en la legislación ecuatoriana. También se requirió que el cabecilla de Los Choneros no pueda ser sentenciado a pena de muerte, que no sea sometido a tratos crueles, que no sea perseguido por su raza, religión y nacionalidad y que no pueda ser deportado o extraditado a un tercer país sin consentimiento de Ecuador.

Estados Unidos aceptó esos términos. "Aunque la pena máxima establecida por ley para algunos de los cargos por los cuales se solicita la extradición es cadena perpetua, en caso de que MACÍAS VILLAMAR sea extraditado desde Ecuador, las autoridades fiscales pertinentes no buscarán una sentencia final de cadena perpetua", manifestaron mediante un documento diplomático.

Asimismo señalaron que, por los delitos que es investigado en Estados Unidos, la pena de muerte no es un castigo autorizado para los delitos por los cuales se solicita la extradición de alias Fito.

El cabecilla de Los Choneros enfrenta estos siete cargos: