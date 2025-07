Alias Fito podría recibir sentencia de por vida, según experta

El proceso que sigue ahora es el de extraditación, indicó la jurista. "Pienso que quiere quedarse en Ecuador y va a pelear para evitar la extradición. Eso puede darle un poco de pausa al caso en Estados Unidos". ¿Negarse a la extradición es una agravante e incrementar sus penas? Podría ser, pero podría demorarse más el caso. También dependerá cómo quiere manejar el caso cuando llegue Estados Unidos. "Si hace un acuerdo con el Gobierno de EE. UU., el caso no demorará mucho".

¿Qué pasaría si alias Fito no hace un acuerdo o colaboración con la justicia de ese país? Si va a juicio, le darían una sentencia de por vida. No habría pena de muerte porque los crímenes no fueron cometidos en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si alias Fito colabora con la justicia? "Entiendo que alias Fito operaba con gente de altos cargos e importante, si el proporciona información sobre ello, eso es lo que al Gobierno estadounidense le importa para hacer más casos (para abrir nuevas investigaciones)".

Al Gobierno de EE.UU. también le interesa la información que alias Fito pueda proporcionar sobre tráfico de drogas. "Sé que debe tener mucha información porque operó con mucha gente, entonces, creo que les puede asistir con todo".

¿Qué gana si Macías Villamar colabora con la justicia de EE. UU? A veces, el procesado puede dar información, pero no podría recibir un beneficio. Para eso, el Gobierno tiene que hacer casos. "Antes de abrir esa puerta, hay que estar seguro e intentar coger un beneficio antes de empezar (...) Nunca hay garantías y si digo un beneficio es que le den una sentencia más baja por cooperar".

