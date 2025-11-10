Adultos ven el servicio de reservista como un empleo, ante el resguardo requerido por el referéndum y consulta popular 2025

En carpas o tapados con cartones, otros bajo plásticos o simplemente con la ropa puesta, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/reservistas-fila-resguardo-consulta-popular-2025-BK10388922 target=_blank>reservistas esperaron cinco días</a> para que se abran las puertas de las ocho direcciones de Movilización</b> dispuest <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/resultados-consulta-popular-pueden-debilitar-o-fortalecer-gobierno-HL10399961 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/mujer-multada-foto-voto-denuncias-cne-GL10398068 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>