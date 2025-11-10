Seguridad
10 nov 2025 , 14:02

Adultos ven el servicio de reservista como un empleo, ante el resguardo requerido por el referéndum y consulta popular 2025

Hombres de 19 a 40 años acamparon por cinco días en bases de las FF. AA. para tener una oportunidad de regresar a las filas del Ejército por el resguardo del referéndum y consulta popular del domingo 16 de noviembre.

   
Registro
Hernán Higuera
En carpas o tapados con cartones, otros bajo plásticos o simplemente con la ropa puesta, reservistas esperaron cinco días para que se abran las puertas de las ocho direcciones de Movilización dispuestas en el país para someterse a pruebas y exámenes que los regrese a las filas del Ejército, aunque sea por 10 días.

Buscan trabajo, necesitan un sueldo. Son en su mayoría jóvenes de entre 19 hasta los 40 años. A Quito llegaron de diferentes partes de Pichincha, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Imbabura yNapo, padres de familia que se han convertido en cazaempleos,

Ese es el caso de Edison Luque, que dejó Napo para intentar enlistarse, ya que como guía de turismo no le ha ido bien.

"Tengo, pero mi trabajo no es tan estable como digamos. No tengo sueldo fijo ,más que todo", comentó.

Manuel Posligua llegó desde Babahoyo, la inseguridad lo ha llevado a perder sus emprendimientos.Ve el retorno a la vida militar como una posible forma de sustento.

Las filas fueron de más de mil personas en Quito, y en Guayaquil no fue distinto. Esta mañana, apenas se abrió el proceso, levantaron lascarpas, plásticos y cartones para entrar.

Les revisan que no traigan nada que no tenga que ver con el proceso, como armas y drogas. Luego vino el proceso de exámenes médicos y psicológicos, la revisión de información judicial, y quienes tienen tatuajes, se sometieron al personal de Inteligencia que les hizo varias preguntas.

De estos miles de aspirantes escogerán a 1 800 que darán apoyo a los 6 000 reservistas en el proceso electoral del domingo. "De ahí van a apoyar a las diferentes fuerzas terrestres, naval y aérea", dijo Sandro Pérez, director de Movilización.

En Latacunga se observaron las mismas imágenes, largas filas de hombres que buscan trabajo, algunos tienen títulos profesionales pero escasas oportunidades. En Pichincha se escogerán a 400, en Guayas a 710, en Latacunga 140 y en otras ciudades hay cupos de 150. Desde mañana martes serán reentrenados los elegidos yhasta el jueves distribuidos a recintos electorales.

