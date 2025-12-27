Un hombre de 80 años que había sido secuestrado fue rescatado en el cantón 24 de Mayo, en Manabí

Un hombre de 80 años, que había sido secuestrado, fue rescatado en una zona rural del cantón <b>24 de Mayo</b>, en la provincia de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cinco-capturados-secuestro-11-dias-mujer-montecristi-FI10094717 target=_blank>Manabí</a></b>. El operativo fue ejecutado de manera conjunta por militares y policía<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/adulto-mayor-desaparecido-clinica-clandestina-quito-PG10077019 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guayaquil-policia-rescata-adulto-mayor-secuestrado-YM9385045 target=_blank></a></b>