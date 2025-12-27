Seguridad
Un hombre de 80 años que había sido secuestrado fue rescatado en el cantón 24 de Mayo, en Manabí

La captura de un hombre en Canoa permitió obtener información sobre la ubicación del adulto mayor. Hay cinco detenidos.

   
    Policías y militares ejecutaron el operativo de rescate, que permitió la aprehensión de cinco personas.( FF. AA. )
Un hombre de 80 años, que había sido secuestrado, fue rescatado en una zona rural del cantón 24 de Mayo, en la provincia de Manabí.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por militares y policías, tras la captura de un sujeto en la localidad de Canoa (cantón San Vicente). La información proporcionada por este individuo condujo hasta dos reclusos de la cárcel de Bahía de Caráquez (cantón Sucre), quienes habrían participado en la coordinación del secuestro.

Con esos datos, la fuerza pública ingresó al centro penitenciario, donde decomisó celulares que utilizaban los privados de libertad. El análisis de los dispositivos permitió determinar que la víctima permanecía cautiva en el cantón 24 de Mayo.

Posteriormente, policías y militares ejecutaron el operativo de rescate, que permitió la aprehensión de cinco personas. Además, se incautaron cinco teléfonos, un revólver y varias municiones.

Tras ser liberado, el adulto mayor fue trasladado a Manta para recibir atención y resguardo.

