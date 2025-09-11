Seguridad
11 sep 2025 , 22:06

Dos adolescentes participaban del robo a pasajeros de buses en el sur de Quito

Uno de ellos ya tiene antecedentes por el mismo delito.

   
    Cuatro implicados en el asalto a pasajeros fueron detenidos.( Policía Nacional )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Cuatro personas fueron detenidas como sospechosas de asaltar y robar a los pasajeros de un bus de transporte público en Chimbacalle, sur de Quito, informó la Policía este jueves 11 de septiembre.

Entre los involucrados constan dos mujeres y dos adolescentes. Uno de ellos ya tiene antecedentes por el mismo ilícito.

LEA: Un joven fue detenido por el asesinato de un pasajero en un bus en la av. Simón Bolívar

Su modus operandi era el de aprovechar las aglomeraciones para robar celulares sin que los usuarios se den cuenta. O incluso procedían al arranche.

La Policía también está tras la pista de una banda delictiva que se dedica al asalto de buses en la avenida Simón Bolívar.

Ese grupo es conocido como Los Tijeras y entre sus integrantes también hay adolescentes y jóvenes. Uno de ellos tiene 19 años de edad y fue detenido como sospechoso del asesinato de un pasajero.

LEA: Quito: la Policía Nacional está tras la pista de los integrantes de la banda Los Tijeras que opera en la av. Simón Bolívar

Noticias
