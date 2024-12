Una jueza de Guayaquil evaluará este martes 24 de diciembre si caso de adolescentes es desaparición forzada

Una jueza de Guayaquil fijó para las 13:00 de este martes 24 de diciembre la audiencia en la que se analizará si se otorga un habeas corpus a favor de los padres de los cuatro adolescentes desaparecidos desde el 8 de diciembre, tras ser detenidos por militares en el sur del Puerto Principal.

Los familiares de los menores piden que la Justicia reconozca oficialmente este caso como una desaparición forzada, una violación a los derechos humanos. Con esa decisión, el Estado está obligado "a proveer una explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a la víctima", según lo expone el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Este último organismo también esta acompañando a los familiares de los adolescentes en el proceso judicial.

La jueza ha convocado a la audiencia a funcionarios de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo.

A través de la solicitud de habeas corpus, los denunciantes también piden que el ECU 911 colabore con videos captados por cámaras de seguridad y que la Alcaldía de Guayaquil y los otros 24 municipios que hay en la provincia proporcionen un informe de los vehículos cedidos para los operativos de seguridad en cada cantón

El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, confirmó este lunes que los cuatro menores desaparecidos fueron previamente aprehendidos por una patrulla militar en una zona donde presuntamente ocurría un robo, y que después los mismos uniformados los dejaron marchar.

Loffredo explicó a la emisora Radio City que existe un informe, según el cual una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso de haber dejado un camión en la Aduana de Guayaquil, cuando observaron a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer.

"Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas. Una cuarta es entregada por la ciudadanía. Esta es, lamentablemente, la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos", apuntó el titular de Defensa.

El ministro agregó que sobre lo que ocurrió después de esa detención a los niños de entre 11 y 15 años, se puede "simplemente inferir, imaginar" lo ocurrido.

"Pongámonos a pensar, son menores de edad, no han hecho nada muy grave, es decir, no hay muertos, no hay heridos, no hay armas. En estas circunstancias, probablemente, nadie iba a poner una denuncia", continuó Loffredo, quien expresó que "no estuvo bien" que finalmente los uniformados dejaran libres a los niños sin entregarlos a la Policía.

Los militares dejaron marchar a los niños en la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).