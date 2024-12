Loffredo explicó a la emisora Radio City que existe un informe, según el cual una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso de haber dejado un camión en la Aduana de Guayaquil, cuando observaron a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer.

"Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas. Una cuarta es entregada por la ciudadanía. Esta es, lamentablemente, la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos", apuntó el titular de Defensa.

El ministro agregó que sobre lo que ocurrió después de esa detención a los niños de entre 11 y 15 años, se puede "simplemente inferir, imaginar" lo ocurrido.

"Pongámonos a pensar, son menores de edad, no han hecho nada muy grave, es decir, no hay muertos, no hay heridos, no hay armas. En estas circunstancias, probablemente, nadie iba a poner una denuncia", continuó Loffredo, quien expresó que "no estuvo bien" que finalmente los uniformados dejaran libres a los niños sin entregarlos a la Policía.

Los militares dejaron marchar a los niños en la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).