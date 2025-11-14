Un adolescente que portaba un fusil fue abatido por la Policía en Machala

Un adolescente de 16 años fue abatido por la Policía Nacional la tarde del miércoles 13 de noviembre en Machala. Ocurrió en el sector 10 de Septiembre, al norte de la capital orense, tras un enfrentamiento armado con agentes de una unidad investigativa de la Policía Nacional.

Según testigos, el joven, identificado como Jonathan Josué Bravo Preciado, se movilizaba como acompañante en una motocicleta. Al notar la presencia policial, el adolescente disparó con un fusil contra los uniformados.

Los agentes, en respuesta, hicieron uso legítimo de la fuerza e impactaron al joven en el tórax. Su acompañante logró huir del lugar, abandonando la motocicleta.

Junto al cuerpo del menor, las autoridades hallaron el arma larga. En el sitio, Criminalística levantó además indicios balísticos, un teléfono celular y dos alimentadoras con municiones, relacionadas con el intercambio de disparos.

Los agentes indicaron que realizaban diligencias investigativas en la zona cuando fueron sorprendidos por los sujetos. La Fiscalía tomó procedimiento y dispuso el levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente en el Centro de Ciencias Forenses de Machala.

John Reimberg, ministro del Interior, indicó que más de 100 delincuentes han sido abatidos en lo que va del 2025.