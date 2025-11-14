Un adolescente que portaba un fusil fue abatido por la Policía en Machala

Un<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/delincuente-abatido-guayaquil-operativo-policial-LH10421785 target=_blank> adolescente de 16 años</a> fue abatido por la Policía Nacional</b> la tarde del miércoles 13 de noviembre en Machala. Ocurrió en el sector 10 de Septiembre, al norte de la capital orense, <b>tras un</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-policias-asesinados-mientras-cumplian-funciones-canton-olmedo-manabi-BH10420188 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/banda-sicarios-manta-sueldo-bonos-asesinatos-GH10421412 target=_blank></a></b> <b></b>