Seguridad
14 nov 2025 , 07:03

Un delincuente fue abatido en la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil

John Reimberg, ministro del Interior, indicó que el criminal fue abatido por la Policía Nacional mientras se ejecutaba un operativo. El delincuente, instantes antes, mató a una persona.

   
    Imagen de policías participando de un allanamiento en la Zona 8, la madrugada de este viernes 14 de noviembre en Guayaquil.( Cortesía Policía Nacional )
La Policía Nacional abatió a un criminal mientras ejecutaba un operativo en el noroeste de Guayaquil, la madrugada de este viernes 14 de diciembre.

Ocurrió en la avenida Casuarina, del distrito Nueva Prosperina, instantes después que el antisocial asesinara a una persona.

"La Policía llegó en el momento, tuvo un enfrentamiento, como sabe lamentable fallecimiento de la persona, pero en el enfrentamiento, Policía Nacional pudo dar de baja a este delincuente", indicó John Reimberg, ministro del Interior.

La autoridad señaló que más de 100 delincuentes han sido abatidos en lo que va del 2025 en distintas zonas de Ecuador. "Esa es la línea que Policía tiene que seguir para defender a los ecuatorianos", dijo Reimberg.

La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 30 en Guayaquil y Durán, reportándose más de 40 detenidos.

