Un adolescente fue asesinado afuera de un colegio en el norte de Guayaquil

Un adolescente de 14 años fue asesinado afuera de un colegio del bloque 10 de Bastión Popular, ayer martes 23 de diciembre.

Ocurrió cerca de las 11:00, instantes antes que los estudiantes de esa unidad educativa salieran con sus familiares de un evento navideño.

Según testigos, la víctima fue llevada al sector en una tricimoto y hombres lo balearon unas 10 veces hasta acabar con su vida.

La familia de la víctima, quien iba a acompañar a su madre a comprar ropa para Navidad, permaneció junto al cadáver hasta que llegaran agentes de Criminalística a la escena.

En 2025, más de 500 menores de edad han sido asesinados. Analistas señalan que el incremento de este tipo de violencia podría estar relacionado a una mayor vinculación de niños y adolescentes en grupos criminales.