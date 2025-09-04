Seguridad
04 sep 2025 , 21:00

La adolescente que fue asesinada en Manta tenía vínculos delictivos, dice la Policía

La Policía señaló que la adolescente asesinada tenía vínculos delincuenciales. En diciembre del 2023, la hermana y el padastro fueron asesinados, y en mayo de este año, también fue victimado su novio.

   
  • La adolescente que fue asesinada en Manta tenía vínculos delictivos, dice la Policía
    Foto de un policía tendiendo una sábana blanca sobre el cuerpo de una adolescente asesinada en Manta, el 3 de septiembre.( Televistazo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Ashley Loor, adolescente de 16 años que fue asesinada la mañana del miércoles 3 de septiembre en Manta, tenía vínculos delictivos, de acuerdo a la Policía Nacional.

Geovanny Naranjo, comandante de la Policía en Manabí, aseveró que los sicarios pertenecerían al grupo de delincuencia de Los Lobos y que la chica sería colaboradora de Los Choneros.

Le puede interesar: El asesinato de menores de edad aumentó en un 58 % en Ecuador

Asimismo, se detalló que en diciembre del 2023 la hermana y el padastro fueron asesinados, y que en mayo de este año, también le mataron a su novio.

Los asesinos se movilizaban en un vehículo que minutos después del ataque, dejaron abandonado y envuelto en llamas en el Barrio Jocay.

La menor de edad recibió cinco disparos cuando se dirigía a su colegio, ubicado en la av 26 de Manta. El cuerpo quedó a menos de 50 metros de la puerta del plantel.

Lea también: Ecuador: cinco militares llamados a juicio por minería ilegal y supuesto vínculo con la mafia albanesa

Decenas de padres de familia se aglomeraron, en pocos minutos, para retirar a sus hijos del colegio Tohallí, donde se educan 428 estudiantes. La joven asesinada cursaba allí en el grado de segundo bachillerato.

Temas
inseguridad
los choneros
crimen
Policía Nacional
balacera
asesinato
los lobos
Manta
Noticias
Recomendadas