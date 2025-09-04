La adolescente que fue asesinada en Manta tenía vínculos delictivos, dice la Policía

Ashley Loor, adolescente de 16 años que fue asesinada la mañana del miércoles 3 de septiembre en Manta, tenía vínculos delictivos, de acuerdo a la Policía Nacional.

Geovanny Naranjo, comandante de la Policía en Manabí, aseveró que los sicarios pertenecerían al grupo de delincuencia de Los Lobos y que la chica sería colaboradora de Los Choneros.

Asimismo, se detalló que en diciembre del 2023 la hermana y el padastro fueron asesinados, y que en mayo de este año, también le mataron a su novio.