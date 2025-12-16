El abogado de la hijas de Fernando Villavicencio cuestiona actuación de funcionaria del SNAI

La defensa de las hijas de Fernando Villavicencio analiza presentar una queja contra Karol Jiménez, funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), por su insistencia en participar en las audiencias del caso Magnicidio FV, pese a no ser parte procesal. La abogada fue sentenciada en 2019 por intentar ingresar artículos prohibidos a un centro carcelario.

En el proceso penal que investiga la presunta autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial, la defensa de Tamia y Amanda Villavicencio advierte posibles intentos de interferencia en la causa. Así lo señaló Patricio Rosero, abogado de las hijas de Villavicencio, quien aseguró que existen indicios que generan preocupación.

"Vamos a presentar una queja ante el SNAI contra esta funcionaria, Karol Jiménez, por la insistencia en querer participar en el proceso del caso Fernando Villavicencio. Llama la atención que personas con un pasado turbio sigan dentro de la administración pública y pretendan ensuciar este proceso", afirmó Rosero.

La funcionaria a la que se refiere la defensa apareció en un video junto a alias Fito durante una audiencia de extradición. Según el sistema de la Función Judicial, Jiménez fue detenida en 2019 cuando intentaba ingresar artículos prohibidos a la cárcel El Inca, en Quito, y posteriormente fue sentenciada a un año de prisión.

De acuerdo con el parte policial de ese entonces, "se le encontró en el brasier, adherido con cinta adhesiva, un chip de la operadora Movistar, y en la pretina del pantalón se halló dinero en efectivo, motivo por el cual fue aprehendida".

Rosero señaló que Jiménez, pese a no tener calidad de parte procesal, intentó intervenir en la fallida audiencia de vinculación de tres presuntos cabecillas de la banda criminal Los Lobos y también habría buscado estar presente durante la toma de versiones del caso. "Son demasiadas coincidencias que ya rayan en una narrativa mafiosa", agregó el jurista.

Ecuavisa consultó al SNAI sobre este tema. En un pronunciamiento oficial, la institución indicó que cualquier inquietud relacionada con posibles interferencias o irregularidades en el proceso debe ser dirigida a la Fiscalía General del Estado. "El SNAI no es un órgano investigador ni tiene atribuciones para pronunciarse o calificar actuaciones dentro de un proceso penal", señaló la entidad.

Este medio también intentó contactar a Karol Jiménez vía correo electrónico, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.