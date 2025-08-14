311 toneladas de droga fueron destruidas desde el 1 de junio de 2024 hasta el 14 de julio de 2025, en Ecuador

Entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de julio de 2025, se han destruido 311 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, informó el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consejo-de-la-judicatura target=_blank>Consejo de la Judicatura (CJ)</a></b>. Esto incluye grandes volúmenes de <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/delincuentes-droga-perros-robo-camion-sur-quito-BI9930982 target=_blank></a></b>