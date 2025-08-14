Seguridad
311 toneladas de droga fueron destruidas desde el 1 de junio de 2024 hasta el 14 de julio de 2025, en Ecuador

Esta cantidad incluye grandes volúmenes de clorhidrato de cocaína, marihuana, pasta base, heroína y otras sustancias ilícitas

   
    Las autoridades aplican un proceso de encapsulamiento para destruir la droga decomisada. ( API )
Entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de julio de 2025, se han destruido 311 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, informó el Consejo de la Judicatura (CJ). Esto incluye grandes volúmenes de clorhidrato de cocaína, marihuana, pasta base, heroína y otras sustancias ilícitas.

Se lo hizo bajo el Protocolo para la Destrucción de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, vigente desde 2022. La destrucción se concretó bajo la coordinación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Corte Nacional de Justicia, en cumplimiento con los principios de legalidad, transparencia y sostenibilidad ambiental.

El procedimiento se realizó aplicando métodos técnicamente certificados como el encapsulamiento, lo que ha significado el reconocimiento internacional por parte de organismos como la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos (INL).

