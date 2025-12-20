Seguridad
Operativo migratorio dejó 31 personas retenidas en el centro de Guayaquil

John Reimberg, ministro del Interior, indicó que entre las personas retenidas hay trabajadoras sexuales de otras nacionalidades y que no tienen la documentación pertinente.

   
    Imagen de mujeres extranjeras retenidas en el centro de Guayaquil.( Policía Nacional )
21 hombres y 10 mujeres, de nacionalidad venezolana y colombiana, fueron retenidas por la Policía Nacional en el operativo migratorio Pandora, realizado en el centro de Guayaquilel viernes 19 de diciembre.

John Reimberg, ministro del Interior, indicó que en este grupo de personas hay trabajadoras sexuales que no tienen la documentación pertinente para estar en Ecuador.

"Han estado haciendo escándalo en la vida pública y eso ha alterado el orden del espacio público (...) esas personas han sido retiradas y están puestas a órdenes de migración para ser deportadas", mencionó.

Junto al general Walter Villarroel, general policial a cargo de la Zona 8, el ministro recorrió sectores como Parque Centenario, la avenida Boyacá, 6 de Marzo y 9 de Octubre.

Los policías también aprehendieron seis ciudadanos por tenencia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Además, se localizó a una persona requerida por Interpol con alerta amarilla, quien estaba reportada como desaparecida en 2025.

Imagen de la veintena de hombres venezolanos y colombianos retenidos en el operativo Pandora.
Imagen de la veintena de hombres venezolanos y colombianos retenidos en el operativo Pandora. ( Policía Nacional )

Reimberg señaló que encontraron varios lugares donde se expende y consume drogas, gracias a las denuncias ciudadanas colocadas mediante el escaneo de códigos QR colocados por la Policía.

En total, quedaron tres locales clausurados, cuatro vehículos fueron retenidosy fueron incautados 160 sobres con presunta droga tras el recorrido.

