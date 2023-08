Los miles de paquetes tenían varias imágenes, tales como una esvástica, la frase 'Hitler', 'Raw', 'Ok', y marcas de ropa y de autos .

La droga estaba escondida en las 1 080 cajas de banano del contenedor. El estupefaciente no estaba en los primeros recipientes cercanos a la entrada de la carga , pero sí en el fondo del depósito con las frutas.

El contenedor encontrado con droga debía hacer una escala en el puerto español de Algeciras, para luego ser enviado al puerto de Lisboa, Portugal, donde se cree que es la vía de penetración del narcotráfico a Europa Central . Hasta el momento, no se han realizado detenciones por este hecho.

El general Pablo Ramírez, jefe de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Ecuador, dijo a Ecuavisa.com que desde este país se generó una alerta para que se revise este cargamento.

Ramírez señaló que a través de inspecciones totales y de pre embarque se efectúa la revisión del 25 al 30% de toda la carga que sale del país.

Indica que debido a la logística que se necesita para estas acciones, como estibadores, el espacio para retirar la mercadería de los contenedores, que afirma que no lo tienen todos los puertos, no es posible sobrepasar las 30 o 40 revisiones diarias. "El 70% de la carga no sale inspeccionada", relata.

Señala que cuentan con tecnología y técnicas que determinan que un contenedor podría estar contaminado de droga, pero de no alcanzarse a examinar la carga sospechosa, alertan al puerto de destino para que sea realizada esta inspección. Ramírez afirma que así ocurrió en este caso, enviándose esta información desde el 28 de julio a España y Portugal.

El director de Antinarcóticos apunta que pronto se abrirá una investigación de este hecho con la Fiscalía ecuatoriana y de España, y que ya tienen el nombre de la exportadora responsable de este envío de bananos.