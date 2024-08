El fatal desenlace de los 15 tripulantes de un barco en El Oro: cuatro cuerpos han sido hallados

Según la información proporcionada por la Armada del Ecuador , la embarcación Cochita IV fue quemada entre la Punta de Jambelí y La Puntilla , a unos 11 kilómetros del malecón de Puerto Bolívar, sin embargo, no hay rastros del barco. Se tiene previsto que buzos se sumerjan este martes a buscar el navío.

Cuatro cadáveres de las 15 personas que iban en una embarcación que partió el domingo desde Puerto Bolívar , en Machala , han sido encontrados hasta este lunes 12 de agosto. Los familiares de los desaparecidos no son optimistas, pero ruegan por recuperar sus cuerpos y obtener explicaciones de lo que sucedió la madrugada del 11 de agosto.

Con respeto a la embarcación, las autoridades anunciaron que no estaba registrada en el Sistema de Gestión Marítima y Portuaria (SIGMAP) y que zarpó sin los permisos emitidos por la Autoridad Marítima en los que se detalla el número de personas a bordo, entre otros documentos.

Una de las víctimas identificadas este lunes es Jefferson Cuero Bone, quien tenía 17 años. Él iba a bordo con su padre. Este último no aparece aún. La madre de Cuero y esposa del desaparecido pide agilidad a la Marina para encontrar al resto de las víctimas.

"Mi hijo me escribió a eso de las 22:00. Me dijo: 'mami, ya nos vamos a pescar'. A las 06:00 del domingo recibo una llamada en la que dicen que el barco donde mi hijo salía a pescar y la tripulación han sido agarrados, quemados y no se sabe con la vida de ellos", dijo la madre de otro tripulante.

De manera preliminar se ha informado que los cadáveres hallados presentaban heridas de proyectil y uno estaba mutilado. Los cuerpos han aparecido en tres puntos distintos.