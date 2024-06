Bandas criminales de Ecuador reciben armas desde Colombia, México y Perú, advierte informe

Sin embargo, el Observatorio alertó que "en el mercado ecuatoriano también circulan armas impresas en 3D" y recordó la desarticulación en abril de 2023 de una banda dedicada a ensamblar piezas de fusiles modelo MP15 elaboradas en impresoras 3D.

Estas armas presentan la ventaja para los criminales de que el usuario es anónimo.

"En palabras de un miembro de una pandilla entrevistado para este informe, 'es más difícil encontrar al dueño, porque estas armas no tienen numeración ni nada, son utilizadas porque no se encuentra al que disparó. Por eso hoy en día hay sicariatos que todavía no se sabe quién fue. Son armas eficientes, igual de automáticas que cualquier otra importada'", citó el documento.

