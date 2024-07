Dos estudiantes fueron asesinados afuera de una escuela en Machala, El Oro

Dos estudiantes del colegio El Oro de Machala fueron asesinados a tiros a varias cuadras de su unidad educativa, cerca de las 12:50 de este jueves 18 de julio, al salir de clases.

Carlos Ch., de 17 años, que cursaba el tercero de bachillerato, falleció tras recibir varios disparos en la cabeza, mientras que William F., de 14 años, que estaba en primero de bachillerato, pereció en un centro de salud.

Los jóvenes fueron interceptados por sujetos en motocicleta, cuando caminaban detrás de la escuela José Ugarte Molina, mientras se dirigían a sus viviendas. Los criminales huyeron de la escena.

Este doble crimen causó consternación a varios ciudadanos, que al enterarse de la noticia, acudieron al Colegio El Oro a retirar a sus hijos.

Por su parte, la Policía Nacional dijo que las circunstancias del crimen están por determinarse, y que en el sector hay una cámara de seguridad que ayudará a identificar a los perpetradores.

Jacobo Pinchao, jefe subrogante del distrito de Machala, dijo que uno de los adolescentes habría recibido amenazas por cuestiones sentimentales, aunque detalló que se trata de una versión preliminar.

Boris Carrión, intendente de Machala, indicó que las clases no fueron suspendidas, porque las autoridades consideran que no amerita que se tome esta decisión, ya que el crimen no tiene nada que ver con la institución.

Comentó que se va a fortalecer el control de dos personas en motocicleta.