La legisladora, quien también es vicepresidenta a la Asamblea Nacional, manifestó mediante un comunicado que nunca ha tenido injerencia en la Función Judicial ni en otra institución del Estado.

Acusó que la Fiscalía usa estos procesos penales, mediante los testimonios anticipados, para manchar su nombre y el del Movimiento Revolución Ciudadana.

Aseveró que ha cumplido su rol de fiscalizadora llevando a juicio político a exvocales del Consejo de la Judicatura, al excontralor Pablo Celi y al expresidente Guillermo Lasso. Agregó que ella fue una voz crítica frente a las de corrupción en hospitales, en los que fue vinculado Daniel Salcedo.

"No perderé más mi tiempo aclarando estas injurias. Si alguien me acusa, lo debe hacer con pruebas y no con el testimonio de un corrupto. No me intimidarán y continuaré con mi rol fiscalizador", concluyó.