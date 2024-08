Las bandas terroristas están tratando de reemplazar al Estado en zonas abandonadas, reseña el sociólogo Javier Gutiérrez

La injerencia y el crecimiento de los grupos terroristas en las zonas más pobres del país llevan varios años, indicó el sociólogo Javier Gutiérrez, que tiene experiencia en proyectos sociales en sectores vulnerables en Ecuador.

"Tratan de captar zonas, captar territorios para el narcotráfico, y para otras actividades ilícitas. En ese proceso, empiezan a ser los niños y las niñas reclutados por estos grupos para conseguir sus fines", comentó en Contacto Directo.

Relató que el interés en ellos está que son inimputables ante la ley, y que por su contexto de estar en abandono y familias violentas, se facilita su captación por grupos criminales.

"No hay servicios públicos de calidad, no hay actividades de recreación, no tienen un horizonte de vida. El sistema educativo tampoco les da una respuesta. Entonces, es un es un escenario ideal para estos grupos captar a estos niños y niñas y adolescentes para ayudar a cumplir sus fines", explicó.

Le puede interesar: Los integrantes de bandas se ganan sus tatuajes con asesinatos, confiesan adolescentes marcados por el crimen

Los labores que realizan los niños en los grupos terroristas ocurren en diferentes niveles. El primero es del microtráfico, el segundo es el del "campanero", un observador que alerte cuando entran o salgan personas de su barrio, y en tercer categoría están quienes participan de secuestros, extorsiones y sicariatos.

Lamentó que, en estos casos, es muy complejo intentar que los menores retornen a la sociedad. "Muchos de ellos ya forman parte de la estructura, y están dentro, y solo salen muertos (...) estos niños, niñas y adolescentes ya tienen ya en su mirada la evolución dentro del grupo armado", comentó.

Gutiérrez insiste en que se intensifiquen los esfuerzos para prevenir y prever que otros niños ingresen a estos grupos delictivos, o salvar a quienes se pueda. Señaló que los grupos armados buscan reemplazar al Estado en los sectores vulnerables, ejemplificando lo que ocurrió en Sao Paulo, Brasil.

Lea también: Un profesor que trabaja en Nueva Prosperina reveló cómo los menores son reclutados por bandas dentro de colegios

"Hace unos 20 años atrás habían enfrentamientos fuertes de la Policía en estos territorios, donde estaban los grupos narcodelictivos. Ahora ya no se escucha eso, porque estos grupos ya son propietarios de esos territorios, ya utilizan a los mayores, menores de edad y adolescentes para sus fines y les otorgan: medicinas, salud, servicio de salud, de recreación", comentó.

Apuntó que el Estado tiene que intervenir permanentemente en estos territorios para evitar que los grupos armados ganen más adeptos, y que la sociedad también debe de actuar, dejando los estereotipos y la exclusión.

Puede ver la entrevista completa a continuación o dando click a este link: