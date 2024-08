Una madre denuncia cómo el consumo de droga arruina la vida de los jóvenes, y que la adicción los lleva al mundo criminal

La vida de una madre de familia, que vive en el distrito Nuevo Prosperina de Guayaquil, cambió para siempre cuando se enteró por medio de profesores que su hijo de 11 años consumía drogas cuando iba a estudiar.

"Las maestras me llamaban, me indicaban, pues que él ya llegaba al colegio drogado, que ya estaban afuera gente que lo esperaba, para que él comenzara a expender también", dijo a Televistazo.

No le tocó otra opción que cambiarlo de unidad educativa, pero su hijo no quería recibir ayuda para superar su adicción. Dijo que sintió tanta desesperación, que hasta recurrió a recluirlo forzosamente.

"Lo mantuve en casa, por un tiempo lo encadené. Le apliqué los sueros, la medicación pero, de un momento a otro, se me escapó", recordó.

La mujer comentó afligida que este problema siempre lo tuvo que enfrentar sola, porque tras separarse del padre del adolescente, nunca recibió ayuda de él.

"No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía mayor cosa, porque lo poco que me quedaba, él se lo llevaba para poderlo consumir", narró. Manifestó su tristeza en haber tenido que buscar a su hijo en horas de la madrugada en lugares peligrosos, y que le dolía que él no reconocía su esfuerzos para que él se encuentre mejor.

"Me daban las dos, las tres de la mañana buscándolo de saber donde él estaba, pero él no quería entender, porque él decía que su papá no existía, que su mamá lo dejaba solo, pero yo le decía que me entendiera, que yo lo dejaba solo era por cuestión de darle de comer, de educarlo", dijo. La madre expresó su angustia y desesperación.