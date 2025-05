Luis Galárraga , gerente de comunicación de Quiport, explicó que los controles se realizan desde las 00:00. La misma aerolínea es la responsable de los controles en los puntos de embarque ; no debe embarcar a las personas que no tengan certificados de vacunación. Se reportó el caso de un pasajero que llegó desde Bogotá , la capital de Colombia , y tuvo que regresar al punto de origen.

Se instaló un punto de control en el arribo internacional, en la zona de Migración. Los agentes de esta dependencia solicitaron la documentación solamente a quienes permanecieron por más de 10 días en esos países. "Si un pasajero hizo tránsito, no debe presentar el documento".

Para los ecuatorianos que llegaron y no cuentan con el certificado, no se puede impedirles el ingreso. Los ponen a órdenes del Ministerio de Salud Pública (MSP) para inmunizarlos. Al momento, no se ha emitido una disposición del uso obligatorio de mascarilla en las instalaciones de la terminal portuaria.

