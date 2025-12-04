Quito
Un tanquero y un tráiler se chocaron en la avenida Simón Bolívar

Hay derramamiento de combustible, por lo que se registran cierres viales.

   
    Choque entre dos vehículos pesados en la avenida Simón Bolívar.( ECU 911 )
Un tanquero y un tráiler se chocaron la tarde de este jueves 4 de diciembre en la avenida Simón Bolívar, sector de Turubamba, sur de Quito.

Debido al siniestro, existe derramamiento de combustible sobre la vía. En consecuencia, hay cierres viales en sentido sur–norte. El tránsito vehicular está parcialmente habilitado.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no confirmaban el número de personas heridas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Cuerpo de Bomberos de Quito atienden la emergencia.

Debido a que los vehículos pesados se encuentran inmersos en constantes siniestros de tránsito, el Municipio les impondrá horarios específicos de circulación a partir de enero 2026.

