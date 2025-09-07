Quito
07 sep 2025 , 09:12

Siniestros de tránsito en Sangolquí y Mejía dejaron un fallecido y 11 heridos

Las autoridades piden no exceder el límite de velocidad y conducir con precaución para evitar choques.

   
  • Siniestros de tránsito en Sangolquí y Mejía dejaron un fallecido y 11 heridos
    Siniestro de tránsito en Sangolquí dejó un fallecido.( Bomberos Quito )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Dos siniestros de tránsito registrados entre la tarde y noche del sábado 6 de septiembre dejaron un fallecido y 11 heridos en Sangolquí y el cantón Mejía.

El choque que dejó una víctima mortal se produjo en Sangolquí, cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito. Aquí, pasadas las 20:00, un auto y una motocicleta colisionaron.

LEA: El Aeropuerto de Quito tendrá dos reprogramaciones más de vuelos en septiembre

Según datos del ECU 911, este siniestro dejó seis personas heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

Más temprano, a las 16:40, un tráiler y un auto liviano se chocaron en el kilómetro 29 de la vía Alóag Santo Domingo, aún perteneciente al cantón Mejía, colindante con Quito.

En el sitio hubo cinco personas heridas, quienes también fueron evaluados al instante y luego llevados a hospitales.

LEA: Quito usará agua reciclada para combatir incendios forestales

Siniestro en la vía Alóag Santo Domingo.
Siniestro en la vía Alóag Santo Domingo. ( ECU 911 )
Temas
heridos
choque
fallecido
siniestro de tránsito
via aloag santo domingo
Mejía
Sangolquí
Noticias
Recomendadas