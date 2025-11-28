Quito
Quito | Un aparatoso siniestro en la avenida Galo Plaza Lasso dejó tres heridos

Un video captó cómo una de las personas heridas estaba acostada en el parterre a la espera de ayuda.

   
    Siniestro de tránsito en la avenida Galo Plaza Lasso( Composición )
Un fuerte siniestro de tránsito se registró la noche del jueves 27 de noviembre en la avenida Galo Plaza Lasso y Cap. Rafael Ramos, en el norte de Quito.

El Cuerpo de Bomberos Quito atendió a tres personas que resultaron heridas, mismas que fueron llevadas a una casa de salud para una atención especializada.

Los bomberos incluso tuvieron que extraer a una persona que quedó atrapada en el interior de un taxi.

La entidad bomberil utilizó cuatro vehículos y 13 efectivos para atender la emergencia.

Un video captó cómo una de las personas heridas estaba acostada en el parterre a la espera de ayuda. Mientras que los pedazos de chasis estaban esparcidos en la vía.

El siniestro ocurrió en los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lasso en sentido norte-sur.

