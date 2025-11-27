Quito
27 nov 2025 , 08:10

Un siniestro en la avenida Eloy Alfaro dejó cuatro heridos

Hay cierres viales en ambos sentidos de la vía.

   
    Siniestro de tránsito en la avenida Eloy Alfaro.( Bomberos )
Un siniestro de tránsito en la avenida Eloy Alfaro y Antonio Basantes, norte de Quito, dejó cuatro personas heridas la mañana de este jueves 27 de noviembre.

Los pacientes fueron atendidos por personal médico del Cuerpo de Bomberos Quito.

La entidad atiende la emergencia con cinco vehículos y 16 efectivos.

Imágenes muestran a dos automóviles que se chocaron en una intersección.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también desplegó a su personal. Un carril se encuentra cerrado en ambos sentidos de la vía lo que genera congestión vehicular.

