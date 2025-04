En apenas 15 minutos, más de 200 años de historia se acabaron para siempre cuando un delincuente se robó siete corazones de bronce que estaban incrustados en la puerta principal de la Iglesia de San Agustín, ubicada en las calles Chile y Guayaquil, considerada como una de las las zonas más importantes del Centro Histórico de Quito.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad, la madrugada del pasado 2 de abril. Lo que más indignó a los vecinos y comerciantes de ese sector es que el incidente se dio en las narices de las autoridades. Al frente funcionan las oficinas del Ministerio del Interior, en el edificio Guerrero Mora, y diagonal a la administración zonal Manuela Sáenz del Municipio de Quito. A dos cuadras se encuentra el Palacio de Carondelet que pasa cercado con agentes y militares, durante las 24 horas. En la misma cuadra se ubican las instalaciones de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Gobierno.

Cuatro cuadras más abajo está el Regimiento Quito 2 de la Policía Nacional con decenas de agentes, patrulleros y motocicletas que dan seguridad en el Casco Colonial. La situación es tan crítica que, frente a la misma iglesia, semanas atrás, delincuentes cortaron el dedo de la estatua de Sixto Durán Ballén. Lo mismo pasó en la misma cuadra con la figura de San Agustín, en las calles Guayaquil y Mejía, a la que también le cortaron los dedos y actualmente está bajo protección con cercas metálicas y cintas amarillas de protección.

"No sabemos qué pasó con el sistema Ojos de Águila, tampoco si el ECU 911 detectó la alerta. Por los sistemas de vigilancia privados pudimos encender las alarmas comunitarias", manifestó Pablo Buitrón, líder del colectivo Defensa del Centro Histórico, el cual se encarga de vigilar el patrimonio cultural. Lamentó que la Policía Nacional no responde ante este tipo de emergencias. "En esta institución no le dan importancia a este tipo de acontecimientos (delictivos). No hay un verdadero interés".

