Todos los vehículos que circulen en Quito deben aprobar la RTV y estar debidamente matriculados. Según la AMT, el nivel de ausentismo en el proceso es del 10% , por lo que recuerda que hay sanciones para los automotores que no lo cumplan.

Los pagos relacionados con el proceso de matriculación vehicular se establecieron de la siguiente forma: no renovar el permiso de circulación hasta el mes correspondiente USD 25, no cancelar el valor de la matrícula durante todo el año USD 25. Por no aprobar la RTV en todo el año se debe pagar USD 50.

Recuerde que los carros nuevos de casas comerciales no hacen la revisión técnica. Solo pagan los valores y la concesionaria los entrega exonerados de la RTV por tres periodos.