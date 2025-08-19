La remodelación de las paradas Plaza de Toros del Trolebús estará lista para diciembre

Esta semana comenzará la remodelación de las dos paradas de la Plaza de Toros del Trolebús, en el norte de Quito, y se prevé que estén listas para inicios de diciembre 2025.

La construcción de la nueva infraestructura requerirá el retiro de nueve árboles, pero en reposición el Municipio sembrará 90 ejemplares nativos.

En caso de algún cierre vial, el Trolebús tomará desvíos para conectar con las paradas del sector: La Y, Plaza de Toros y El Labrador. Sí se pide a los conductores de vehículos livianos tomar vías alternas para no afectar el flujo del tránsito en la zona.

"Una vez concluidos los trabajos de las paradas y su instalación completa, se implementará la señalización horizontal y vertical correspondiente y se realizará la calibración de los semáforos en las intersecciones cercanas, con el propósito de optimizar la movilidad y priorizar el transporte público en beneficio de la ciudadanía", indicó la Empresa de Pasajeros.

Dicha entidad municipal aseguró que ha realizado procesos de socialización con los habitantes del sector.

