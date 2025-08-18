El limpiaparabrisas que atemorizó a conductor en el sector de La Carolina ya fue identificado por las autoridades

En las útimas horas se viralizó el incidente entre un un limpiaparabrisas y el conductor de un vehículo, en Quito, a la altura de la intersección de las avenidas República y Eloy Alfaro. El hecho quedó registrado en video y se puede observar cómo el chofer se negó que le limpiaran el auto.

Según videos difundidos en redes sociales, mientras el semáforo estaba en rojo, el trabajador informal se acercó a un auto tipo sedán para realizar su labor sin que el conductor le diera autorización. A pesar de ello, comenzó a limpiar los rines de las llantas, lo que provocó que el dueño del auto arranque el vehículo.

El movimiento del auto desató un cruce de palabras entre ambos al punto que el conductor llegó a obstruir el tráfico por cerca de un minuto hasta que el semáforo cambió de color.

