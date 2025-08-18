Quito
El limpiaparabrisas que atemorizó a conductor en el sector de La Carolina ya fue identificado por las autoridades

Fue localizado tras la viralización de un video en el que discute con un conductor. En lo que va de 2025, se han realizado 391 operativos de control de limpiaparabrisas, 1 022 personas fueron retiradas y se retiraron 1 091 implementos de esa actividad.

   
    Uno de los agentes de control hace registro a un limpiaparabrisas, en la avenida De los Shyris.( Cortesía del Municipio U )
En las útimas horas se viralizó el incidente entre un un limpiaparabrisas y el conductor de un vehículo, en Quito, a la altura de la intersección de las avenidas República y Eloy Alfaro. El hecho quedó registrado en video y se puede observar cómo el chofer se negó que le limpiaran el auto.

Según videos difundidos en redes sociales, mientras el semáforo estaba en rojo, el trabajador informal se acercó a un auto tipo sedán para realizar su labor sin que el conductor le diera autorización. A pesar de ello, comenzó a limpiar los rines de las llantas, lo que provocó que el dueño del auto arranque el vehículo.

El movimiento del auto desató un cruce de palabras entre ambos al punto que el conductor llegó a obstruir el tráfico por cerca de un minuto hasta que el semáforo cambió de color.

Los controles a limpiaparabrisas

Tras ese incidente, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito (CACMQ), en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y Policía Nacional, intervinieron en las avenidas República y Eloy Alfaro como parte de controles en el espacio público.

Los agentes de control revisaron a la persona para identificar posibles armas blancas. Las mismas que no fueron encontradas en posesión del limpiaparabrisas.

Durante el operativo no se registraron asistencias ciudadanas, desalojos ni incidentes adicionales. Los motorizados del CACMQ acudieron al sector. En lo que va de 2025, se han realizado 391 operativos de control de limpiaparabrisas, 1 022 personas fueron retiradas y se retiraron 1 091 implementos de esa actividad.

En respuesta a la problemática de los limpiaparabrisas y los cuidadores de vehículos en las calzadas, continuarán los operativos en conjunto con la AMT, quien será el ente sancionador, con el Cuerpo de Agentes de Control y la AMC, estos dos últimos organismos desempeñando únicamente tareas de prevención y disuasión.

