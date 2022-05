¿Quiénes son los limpiaparabrisas desalojados del norte de Quito?

¿Quiénes son los limpiaparabrisas?

Según los datos levantados por la AMC, la mayoría de limpiaparabrisas son extranjeros, algunos refugiados que huyen de la violencia en sus países. ¿Quiénes son y qué hay detrás de esas personas? Ecuavisa.com hizo un recorrido por las zonas más conflictivas y quienes realizan esta actividad aseguran que no todos son agresivos. Admiten que hay personas que se hacen pasar por limpiaparabrisas para robar.

Jeiter llegó a Quito desde Buenaventura, Colombia, hace un año y cuatro meses. No ha conseguido empleo y se dedica a limpiar ventanas de carros para mantener a su esposa e hijo de cinco meses, quien se encuentra enfermo. "Escapé de la violencia (...) Los criminales me exigieron que me una a ellos, pero como no quise me amenazaron. Varios de mis amigos han fallecido".

En su país, él trabajaba como ayudante en un bus. Cuenta que hay jornadas en las alcanza a reúnir USD 15 como limpiaparabrisas. En un día bajo logra reunir 7 dólares. "Me gustaría que la gente sea comprensiva, si alguien no quiere el servicio simplemente que nos lo diga, pero que no nos griten".

Junto a él se encontraba Freddy, de Cali. Huyó porque lo amenazaron de muerte. Contó que la mayoría de limpiaparabrisas escapó de su país. Asegura que labora limpiando ventanas de carros porque no tiene otra opción debido a que no tiene trabajo.

Dice que en su país podría trabajar normalmente, pero la inseguridad es extrema. "No se puede salir a caminar por ahí. La construcción en Colombia va bien. si un familiar se mete en problemas todos pagan platos rotos, me tocó salir, huir".