Quito
01 sep 2025 , 06:44

Regreso a clases: el movimiento comercial se intensificó en centros comerciales y librerías

Los comerciantes ofrecen combos a precios accesibles.

   
El Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, en el sur de Quito, fue el lugar escogido por los padres de familia para realizar las últimas compras antes del inicio de clases, el 1 de septiembre.

"Vinimos para acá porque es mucho más económico que cualquier otro lugar. Da la posibilidad de comprar un poco más de cosas", aseguró Édgar Marmol.

LEA: Quito: Miles de estudiantes volvieron a las aulas en medio de un fuerte operativo de movilidad

Los padres buscan aprovechar los precios económicos: mochilas, calentadores, calzado formal y deportivo a precios accesibles. Muchos comerciantes incluso ofrecen promociones y combos especiales para estudiantes.

Luz Pasmay, comerciante de calzado, explicó que ella ofrece dos pares de zapatos, uno deportivo y otro formal, y por la compra suma un regalo.

Las ventas se concentraron en una sola jornada, de 07:00 a 19:00, facilitando así la compra para las familias.

El movimiento se incrementó las últimas dos semanas

Mientras tanto, en librerías y papelerías del Centro Histórico se observaron largas filas para adquirir útiles escolares. Algunos locales incluso tuvieron que contratar personal adicional para cubrir la alta demanda, especialmente en las últimas dos semanas.

Revise: Las recomendaciones para utilizar el Metro de Quito al inicio de clases

Muchos padres tuvieron que esperar hasta fin de mes para completar las compras escolares. Una madre contó a Televistazo que debió esperar porque le pagaron el décimo cuarto este fin de mes.

Así se vivió el movimiento comercial en las últimas horas previas al retorno a clases, cuando más de 1.7 millones de estudiantes iniciarán el año lectivo.

