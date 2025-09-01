Regreso a clases: el movimiento comercial se intensificó en centros comerciales y librerías

El Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, en el sur de Quito, fue el lugar escogido por los padres de familia para realizar las últimas compras antes del inicio de clases, el 1 de septiembre.

"Vinimos para acá porque es mucho más económico que cualquier otro lugar. Da la posibilidad de comprar un poco más de cosas", aseguró Édgar Marmol.

Los padres buscan aprovechar los precios económicos: mochilas, calentadores, calzado formal y deportivo a precios accesibles. Muchos comerciantes incluso ofrecen promociones y combos especiales para estudiantes.

Luz Pasmay, comerciante de calzado, explicó que ella ofrece dos pares de zapatos, uno deportivo y otro formal, y por la compra suma un regalo.

Las ventas se concentraron en una sola jornada, de 07:00 a 19:00, facilitando así la compra para las familias.