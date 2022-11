Quito: Trolebús y Ecovía operarán durante el Desfile de la Confraternidad

Los desfiles vuelven por fiestas de Quito

Hay dos ejes que marcan el desfile: 200 años de la batalla de Pichincha, y Ecuador, catalogado como país mega diverso por su fauna, flora, biodiversidad y la existencia de catorce pueblos indígenas.

Se recomienda asistir tomando medidas de seguridad, entre ellas los menores de edad deben ir con sus padres y estos estar atentos a ellos; no se admite pirotecnia, se aconseja no asistir con mascotas, pues se pueden extraviar; usar gorra y paraguas; no llevar objetos de valor.