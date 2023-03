Quito: trabajadoras sexuales del Centro Histórico presentan medida cautelar

El Municipio de Quito anunció que apelarán la medida dictada por un juez, quien dispuso al Cabildo implementar un plan de regularización del trabajo sexual en el Centro Histórico. “Tenemos que indicarle al magistrado otras características que no se tomaron en cuenta en la audiencia de primera instancia”, manifestó Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad.

Frente a esto, las trabajadoras sexuales respondieron que irán hasta las últimas consecuencias. “Estábamos cansadas que las autoridades nos maltraten”, manifestó Gloria Villacrés, de la Asociación Por un Futuro Mejor.

Así lo han advertido las representantes de las cinco asociaciones que agrupan a más de 500 personas que ofrecen sus servicios en Casco Colonial. “Como estamos siendo presionadas por el Municipio, a pesar de que hay una sentencia a favor en primera instancia a favor del trabajo sexual, hemos presentado una medida cautelar para frenar todo tipo de abuso”, expresó Nelly Hernández, presidenta de la asociación Visión por el Futuro.

Las dirigentes aclaran que jamás han abandonado las mesas técnicas que mantenían con la Alcaldía hasta diciembre del año pasado; sin embargo, no están de acuerdo con la carnetización planteada por las autoridades. “Es un plan aberrante, ponernos un código QR. Muchas de nosotras tienen a sus familias que no saben que nos dedicamos a esta actividad. Nos ponen zonas blancas y pacíficas, no nos permiten pasar por las plazas (...) No nos vamos a mover del Centro Histórico porque somos ciudadanas y parte de la sociedad”, expresó Hernández.

Mientras tanto, las autoridades del cabildo sostienen que la ejecución será tarea de la siguiente administración municipal.

