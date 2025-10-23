Quito
23 oct 2025 , 17:58

Quito: el puente antiguo sobre el río Chiche se cerrará por obras durante 15 días

El tránsito circulará por la Ruta Viva para acceder a Puembo y los barrios de El Arenal, durante 15 días.El tránsito circulará por la Ruta Viva para acceder a Puembo y los barrios de El Arenal.

   
    El personal del Municipio de Quito realiza los trabajos de mantenimiento en el puente. ( Cortesía de Quito Informa )
La circulación vehicular sobre el puente sobre el río El Chiche, en el oriente del Distrito Metropolitano de Quito, se cerrará completamente durante 15 días, a partir de las a las 20:00 del viernes 24 de octubre. El Municipio informó que se trata del esfuerzo final para completar la rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín.

Este cierre permitirá terminar los tramos desde el ingreso de Puembo hacia el puente y la conexión del acceso occidental desde El Arenal (Tumbaco), obras que devolverán a la comunidad una vía segura y digna. Durante 15 días, el tránsito circulará por la Ruta Viva para acceder a Puembo y los barrios de El Arenal. Al finalizar las obras, la movilidad estará conectada por una vía renovada al 100%.

Pedimos tu paciencia y comprensión: estos 15 días de incomodidad son la inversión para años de mejor movilidad, seguridad y calidad de vida para tu familia y tu comunidad.

¿Cómo será en el feriado?

No habrá interrupciones, incluyendo los días del feriado de noviembre, para aprovechar al máximo el tiempo y las condiciones del clima. Las rutas alternas previstas para esta intervención entre Puembo y El Arenal, estará señalizada en la Ruta Viva como vía principal, además de calles internas para conexión alternativa por el barrio Tola Grande.

Para iniciar los trabajos de los accesos al puente El Chiche, la rehabilitación hasta el ingreso a Puembo ya está completa y operativa. El tramo Puembo-Pifo que se mantiene en ejecución está a pocas semanas de completar la nueva estructura asfáltica hasta Pifo, manteniendo el contraflujo para la circulación hacia Yaruquí, Tababela y el aeropuerto.

