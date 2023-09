Quito: perros agresivos atemorizan a moradores en el Comité del Pueblo

Un perro causa temor entre los vecinos del Comité del Pueblo, norte del Distrito Metropolitano de Quito. La vecina Celina Ulcuango tenía heridas en la pierna y el resto de gente se quejó que el can ha matado a otras mascotas.

Ulcuango contó que salió a comprar en la tienda cuando fue sorprendida por los animales. "Salieron los perros y me atacaron. Uno me mordió en la pierna y otra en el brazo. En ese momento salió el dueño que le agarró al macho, pero la hembra me seguía atacando".

Según los vecinos, los perros son muy agresivos por lo que temen que los niños sean atacados. "Tenemos que llevar un palo para salir", manifestó Melani Segura.

"No me imaginaba que esos perros eran tan agresivos", dijo Luis Cornejo.

Le puede interesar: Una mujer fue sentenciada a tres años por asfixiar a un perro

Las cámaras de seguridad captaron las agresiones de los perros a otros animales. Las grabaciones muestran cómo los animales atacaron a otros perros que caminan por el sector. "Teníamos gatitas y las mataron cuando salieron a tomar aire", expresó Segura.

Celinda Ulcuango presentó la denuncia y se comunicó con Televistazo para pedir la intervención, por lo que el personal de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) llegó al sitio para dialogar con los dueños de uno de los animales y llevárselo.

"Se retira al animal agresor para que ingrese a uno de los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (Cavrat) y la etóloga le realice una valoración", manifestó María Belén Chuquimarca, inspectora de fauna urbana.

Las autoridades advirtieron que los tutores de los animalitos de compañía deben garantizar no solo el bienestar de la mascota, sino que también deben evitar que ataquen a los vecinos. El perro permanecerá en la UBA hasta que sea analizado por los veterinarios.

Le puede interesar: La historia de Leónidas, el can rescatado que es entrenado para canoterapia